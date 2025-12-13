Meghalt a legendás blogger, Tiboru

Hatvanhárom éves korában meghalt Tóth Tibor Tiboru, erősítette meg a hírt a Telexnek felesége, Bárányi Ildikó.

1962-ben született Temesváron, 1987-ben jött Magyarországra, a rendszerváltás után rendőrként szolgált, egy ideig a Magyar Rendőrség Tanúvédelmi Szolgálatának parancsnoka volt. A 2010-es években meghatározó figurája volt a blogszférának, és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó posztjaiból könyvek is születtek. Az egyikről mi is írtunk.

Rácz András úgy emlékezik rá, mint aki „először kezdett el magyar nyelven nagyon magas színvonalon, mégis közérthetően blogolni rendvédelmi és katonai kérdésekről - ez lett a LEMIL, a Law Enforcement and Military szavakból. Zseniális stílusban írt, egyszerre tudod alapos és olvasmányos lenni, és mindez úgy, hogy át-átsütött a szövegén az is, hogy itt valójában élet-halál kérdésekről volt szó.”

2025 szeptemberében a substackjén jelentette be: „Az a helyzet, hogy gyógyíthatatlan (gyengébbek kedvéért: halálos) betegségben szenvedek, amit két hónapja diagnosztizáltak. Ez az ALS egyik speciális verziója, az úgynevezett bulbáris ALS. Ez azt jelenti, hogy a hangszálak mozgatásért felelős izmokat vezénylő idegpályák sorvadnak el először (innen ered a március óta fennálló és egyre súlyosodó beszédzavarom), majd a légzés csődöl be. Magyarán: statisztikailag egy-másfél éven belül meg fogok fulladni. De remélem, hogy a 2026-os áprilisi választást még megérem; akkor is szavazni fogok, ha mozgóurnát kell házhoz kérnem…”