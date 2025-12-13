Na jó, hát mi a bánat ez az egész Szőlő utcai sztori? Ha ezt így összerakjuk, tényleg azt mondod, hogy ilyen nincs

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Csaó, hogy vagy, olvasgatsz mostanában híreket? Politika, ilyesmi? Nem csodálom, ha továbbra sem vagy hajlandó, sőt, igazából irigyellek. Na de az van, hogy muszáj megint mesélnem valamit, nemtom, megemésztetted-e már az MNB-s lenyúlást, amiről márciusban dumáltunk, de most van egy minimum ugyanolyan súlyos sztori, ha nem nagyobb.

Volt még régen ez a kegyelmi botrány, hogy a full fideszes elnök asszony kegyelmet adott egy fickónak, akit azért csuktak le, mert falazott a bicskei gyermekotthon pedó igazgatójának. Az elnök asszonyt kirúgták, a miniszter Varga Juditot is kirúgták, a Magyar Péter meg erre az egészre elkezdte felépíteni önmagát, hogy eddig fideszes volt, de most lett elege az egészből, majd ő leváltja Orbánékat. És lehet, hogy a végén tényleg.

Jó, jó, belehúzok, nyugi, csak ez a része is tök fontos, mert most kábé az ismétlődik meg, ami akkor. Kiderült, most már másodszorra, hogy a rendszer leszarja a rá bízott gyerekeket. Sőt: nem is leszarja, még rosszabb, konkrétan kicsesz velük.

Szóval van egy javítóintézet Budapesten, mindenféle rossz arc gyerek kerül oda, akik elkövettek valamit, vagy gyanúsítják őket valamivel. Full állami cucc, valamelyik minisztérium alá tartozik. De nem börtön, itt kéne olyasmi nevelést, oktatást, szakmát kapniuk, hogy aztán ne bűnözzenek tovább, mégiscsak gyerekek, akik még nagyjából azt csinálják, amit maguk körül látnak. Ne úgy képzeld el, hogy a préri közepén, mindentől távol van valami szögesdrótos épület, ez bent van a város közepén, egy sima épület Óbudán, a Szőlő utcában.