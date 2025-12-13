Németország katonákat küld Lengyelország keleti határára

Németország katonákat küld Lengyelország keleti, Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határának megerősítésére. A Deutsche Welle a berlini védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy 2026 áprilisától több tucat német katona csatlakozik a lengyelországi Kelet-Pajzs misszióhoz, a misszió kezdetben 2027 végéig tart.

A jelentésben idézett minisztériumi szóvivő szerint a német csapatok a mérnöki munkálatokra fognak összpontosítani. A szóvivő szerint ez állások kiépítését, árkok ásását, szögesdrót lefektetését és páncéltörő akadályok építését fogja jelenteni. A Keleti Pajzs egy 2,3 milliárd eurós program, amelyet Varsó jelentett be tavaly a keleti határa mentén a biztonság megerősítésére. (Politico)