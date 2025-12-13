Simonka György szerint mindig is úgy volt, hogy a politikusok a számukra kedves embereket rakják be a hivatalokba, hogy ott alig végezzenek valós tevékenységet

Ahogy mi is megírtuk, Simonka György, volt fideszes országgyűlési képviselő, Pusztaottlaka polgármestere egy Facebook-kommentben ismerte el, hogy jól fizető állásokat osztogatott a politikai szövetségeseinek, sőt, arra is volt példa, hogy ennek érdekében kamupozíciót is létrehozott.

A Telexnek sikerült elérnie Simonkát, aki azt nyilatkozta, hogy nincs ebben semmi furcsa, mindig is így mentek ezek a dolgok.

Régen is úgy volt, és most is így van, hogy a pozícióban lévő politikusok a nekik kedves embereket berakják a hivatalokba, ahol aztán ezek az emberek „valós tevékenységet alig végeznek, csak politikai munkát. Régen is így volt, és most is így van.” Arra a kérdésre, hogy ez vajon így törvényes-e, Simonka azt mondta, hogy ő ezt így nem tudja megítélni.

Hozzátette, hogy mostantól ha valaki beszól neki, akkor oda fog írni egy apró szösszenetet. Igaz, állítása szerint egy péntek esti kommentje után letiltották az oldalról, és az utolsó kommentjét is törölték. Szerinte azért, mert arról írt benne, hogy egy helyi fideszes azt várta, hogy két idősebb pártelnök kiessen, hogy átvehesse a helyüket.