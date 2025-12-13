Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Kérjük, ne általánosítsanak és ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket

Nyílt levelet tett közzé a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán, amiben azt kérik, ne a mostanában megjelent videók alapján ítéljék meg a szakmában dolgozókat. Ezekből az esetekből ugyanis „nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért”.

„Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat”, írják.

Ez szerintük ugyanis nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem pedig azokat a szakembereket. „Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük”.