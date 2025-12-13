Sok ezren a gyermekvédelmi tüntetésen, a Karmelitához és a Sándor-palotához vonul a tömeg

Most ér a tömeg eleje a Lánchídhoz
Szombat délutánra tüntetést hívott össze Magyar Péter, miután az elmúlt napokban sorra jelentek meg nagyon súlyos hírek egyfelől a Szőlő utcai javítóintézetben történt horrorisztikus esetekről, másrészt általában arról, hogy a magyar állam, illetve az egész ellátórendszer milyen szinten szarja le a gondjára bízott gyerekeket. Sőt, ahogy egy cikkünkben írtuk: nem is leszarja, még rosszabb, konkrétan kicsesz velük.
A Tüntetés a gyermekek mellett és az orbáni hazugság ellen elnevezésű esemény a Deák téren kezdődött, ahonnan a demonstrálók a Budai Várba indultak, egyfelől a miniszterelnök székhelyük szolgáló Karmelitához, másfelől az államfői hivatalhoz, a Sándor-palotához. A meghirdetett tüntetés előtt a szervezők azt hangsúlyozták: az esemény pártsemleges, így azért kérték, hogy a résztvevők zászlók és logók helyett egy-egy gyermekjátékot vigyenek magukkal. A menet élén Magyar Péter, aki a Várban beszédet mond majd.
A Belügyminisztérium előtt kicsit megálltak, és többen felemelték az ujjukat.
Majd a tömeg rákezdett arra, hogy Orbán, takarodj!, és ezt váltogatja a mocskos Fidesszel.
Nagyjából negyedórája vonul a menet, az eleje a József nádor téren van, a vége még a Deák téren, sűrűn megtelt a Petőfi utca. Helyszínen lévő kollégánk azt írta: Araszol, mint tiszás a Várba: 46 perc alatt durván 300 méterrel jutottam közelebb a Karmelitához.
Vette észre a helyszínen lévő munkatársunk ezt a kis államfőnek szánt gesztust.
A tudósító szempontjából egèszen más a tiszás tüntető tömeg, mint a gyurcsányista vagy a fideszes: évtizedeket töltöttem Budapest utcáin feltüzelt nénik között, egyszer meg is dobáltak aprópénzzel a melírozott hajam miatt, itt viszont mindenféle emberek előfordulnak, nem is dobtak meg még semmivel.
A Tisza elnökének és Bódis Kriszta tiszás képviselőjelöltnek a vezetésével vonul fel a tömeg a Várba.
A téren több ezren vannak, a helyszínen lévő munkatársunk szerint a sűrű rész a Deák téri templomtól tart az Andrássy kereszteződésig. Itt tele van a Bajcsy-Zsilinszky útnak az Erzsébet tér mellett húzódó szakaszán valamennyi sáv.
Két napja még arra tippeltem, hogy ez a hirtelen összerántott esemény pár száz résztvevős minitüntetés lesz. De a kormánypropaganda kiváló adventi ötlete, miszerint arról kezdtek beszélni, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen a Szőlő utcában agyba-főbe vert gyerekek igazából elvetemült bűnözők, személyes tapasztalataim szerint egy rakás vallásos, jámbor választót is totál kiakasztott. Így most már bármit el tudok képzelni részvételfronton.
Magyar Péter pénteken hozott nyilvánosságra egy jelentést, ami szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Szolgálatfejlesztési Osztályának 2021-es jelentése szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus, több mint 300 gyereket szexuálisan bántalmaztak a gondozási helyén, 77 áldozatot felnőtt bántalmazta szexuálisan. A nyomozásokat bizonyíték hiányában rendre megszüntették.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt. Elmagyarázzuk, milyen események láncolata vezetett el a mai tüntetésig.
A Deákon először azt hittem, ezek már a tüntetők, de a templom előtt már többen állnak táblákkal.
És ők már tényleg magyarok.