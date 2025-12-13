Több száz fehér gólya pusztult el madárinfluenzában Spanyolországban

Egy gólya néz elhullott társa felé a Manzanares folyó partján Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

A madarak tetemét Madridtól délre, a Manzanares folyó mentén, Getafe város körzetében találták meg a héten. Madárinfluenzában elpusztult más madarak tetemére bukkantak több Madrid-környéki település térségében is.

A hatóságok szerint a költözőmadarak valószínűleg magukkal hurcolták a kórokozó vírust Észak-Európából a melegebb vidékek felé tartva.

A spanyol hatóságok eleinte úgy vélték, hogy a madárinfluenza egy gyenge változatáról van szó, amely figyelmeztetés kiadását sem teszi szükségessé. A teszteredmények azonban végül azt mutatták ki, hogy a gólyák egy nagyon fertőzőképes és többségében halállal végződő variánsa pusztít a madarak körében.

Spanyolországban az állattartó telepeken még nem észlelték a madárinfluenzát, de november óta országszerte kötelező bezárva tartani a szárnyasokat.

A gólyatetemeket begyűjtő tűzoltók bírálták a hatóságokat, amiért - szerintük - későn fújtak riadót a fertőző madárbetegség ügyében. A késedelem miatt a madridi tűzoltó-szakszervezet a tartományi katasztrófavédelem főigazgatójának menesztését követeli, utalva arra, hogy az érintett területen bevetett tűzoltók és a helyi lakosság egészségét komoly veszélynek tették ki.

A tartományi vezetés szerint a madárinfluenza nem jelent veszélyt az emberek egészségére. (MTI)