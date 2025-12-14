444 kalendárium #14: Tldr cikkben írtunk arról, miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

2025 egyik ikonikus képe volt a Donald Trump beiktatásán sorakozó techmilliárdosok tablója. Ahogy a világ leggazdagabb emberei köszöntik a világ talán legnagyobb hatalmú emberét, az önmagában is erős pillanat lett volna - de a képnek különös ízt adott, hogy a Szilícium-völgy techóriásaira jellemzően inkább demokrataként gondoltak korábban, akik közül többeket Trump meg is fenyegetett.

Hogyan lehet, hogy akkor mégis egytől egyig az első sorban köszöntötték a visszatérő elnököt? A világpolitika egyik legizgalmasabb kérdése volt ez idén, Szily László pedig februárban tldr cikket szentelt annak a kérdésnek:

miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái?

„A történtek üzleti, politikai és lélektani okait próbálom összeszedni és szétszálazni, illetve igyekszem megmutatni, hogy ebből mi speciálisan amerikai jelenség, és mi az, ami globális szinten is fontos lehet” - írta Szily László, majd alapos cikkben vesézte ki a témát. 444 kalendárium #13:

