A lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Ha tényleg háború lenne, ti az oroszok mellé állnátok

Nem először csapott össze az X-en (Twitteren) Szijjártó Péter és lengyel kollégája, Radosław Sikorski. Ezúttal a lengyel külügyminiszter Orbán Viktornak azt posztját kommentálta, melyben a magyar miniszterelnök amiatt lamentált, hogy az Európai Tanács egyszerű többséggel döntött az orosz eszközök befagyasztásáról.
Viktor kiérdemelte a Lenin-rendet
– írta Sikorski, mire Szijjártó az alábbi riposzttal reagált:
Megértjük, hogy nagyon szeretnétek, hogy háború legyen Oroszország és Európa között! Nem hagyjuk, hogy belerángassatok minket a háborútokba!!
Ezzel azonban feladta a magas labdát Sikorskinak, aki le is csapta:
Hacsak Oroszország nem támad újra, nem lesz ilyen háború, de megértjük, hogy ezúttal az ő oldalukon állnátok.