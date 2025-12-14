A szilvaorrú keszeg, a paduc vagy a vágótok lesz 2026 hala

A Magyar Haltani Társaság ismét nyilvános szavazást hirdetett Az év hala cím elnyerésére.

cím elnyerésére. A közönség 2026-ra három őshonos halfaj közül választhat, a kezdeményezés célja a hazai halfauna megismertetése és népszerűsítése.

Szavazni december 31-ig lehet a társaság honlapján, ahol a leadott voksok aktuális állása is folyamatosan nyomon követhető.

1. Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)

A nagyobb folyók áramló, gyorsabb folyású szakaszait kedveli, a meder alján keresi táplálékát, amely főként vízi gerinctelenekből áll, de növényi táplálékot is fogyaszt. A hímek nászidőszakban feketés nászruhát öltenek, hasuk sárgás színűvé, úszóik pirossá válnak. Állománya a gyors folyású élőhelyek eltűnésével Európa-szerte csökken.

2. Paduc

Hasonlít a szilvaorrú keszegre, de a szája nem U alakú, hanem majdnem egyenes vonalú, emellett alsó ajkát éles szarukáva borítja, ami különleges táplálkozást sejtet. A hazai halaink között egyedülálló módon főként algákból álló élőbevonatot fogyaszt, amit kövekről és más víz alatti tárgyakról fejt le vésőszerű alsó ajka segítségével. A folyók hegyről az alföldre leérkező kavicsos szakasza erről a fajról kapta a paduczóna elnevezést. Hazánkban ebbe a szinttájba tartozik a Felső-Tisza Tiszacsécse feletti szakasza.

3. Vágótok

Az ősi megjelenésű tokfélék egyik nagyra növő képviselője. Tengerben élő vándorhalként a folyókat csak a szaporodási időszakban kereste fel, ám a Vaskapu megépítése leküzdhetetlen akadályt jelentett számára. A nagy folyóinkból ritkán előkerül egy-egy példány, ám ezek valószínűleg telepítésekből származnak. Védettsége a telepített példányok meghonosodását szolgálja.