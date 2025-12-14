Áder szerint gyalázatos a közbeszéd állapota

Se frakcióvezetőnek, se házelnöknek, se európai parlamenti képviselőnek, se köztársasági elnöknek nem jelentkezett Áder János, hanem felkérték ezekre a pozíciókra, mondta a politikus a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Beszélt arról is, hogy amikor szóba került, hogy lenne-e miniszterelnök, akkor mindig azt mondta, hogy Orbán Viktort alkalmasabbnak tartja magánál.

Ha úgy alakulna, akkor sem lenne miniszterelnök, tekintve, hogy már nyugdíjaskorú, és elegendő feladatot ad a Covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány.

Érdekes, hogy maga Áder sem ismeri Novák Katalin lemondásának teljes hátterét. Jóval a lemondás után találkoztak, Novák akkor elmondta a véleményét, de az interjúból kiderült, hogy Áderben maradt némi hiányérzet. Pár napja amúgy Mandinernek az ügyről azt mondta, hogy vele olyan nem fordulhatott volna elő, mint az utódjával.

Áder ma is úgy gondolja, mint 2017-ben: gyalázatos a közbeszéd állapota. „Nem tudom, hova vezet, hogy gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai diskurzus, és kétmondatos Facebook-bejegyzésekkel kommunikálnak a politikusok, abban viszont biztos vagyok, ez rossz irány - mondta. - Hiányzik a karakter, a tartalom és a talentum.”

Ezek után mi sem természetesebb, hogy ott lesz a Digitális Polgári Körök szombati szegedi állomásán. Ezzel is úgy járt, mint az összes eddigi pozíciójával: felkérték rá, plusz van mondanivalója.

A most szombati DPK-gyűlésen Orbán az értelmes politikai diskurzus jegyében olyanokat mondott, hogy foltos lett Magyar Péter nadrágja, azért nem jött Mohácsra. Meg „a migráció nem múltidő, az a jövő legfontosabb kérdése. Ha túléljük a háborút.”