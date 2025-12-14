Borús lesz az idő, szitálás várható

Vasárnap borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

Hétfő hajnalban marad a köd, a pára, a szitálás, az idő -1 és 5 fok között várható, míg napközben valamennyire szakadozhat a felhőzet, a hőmérséklet pedig 2-7 fok körülre emelkedik

Kedden szintén borús és párás lesz az idő, néhány helyen szakadozni fog a felhőzet, de kevés szitálásra is lehet számítani. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3, 8 fokra számíthatunk.

Szerdán erősen felhős idő várható, néhol eshet is kicsit. Hajnalban általában -1, +5, délután döntően 3, 8 fokra van kilátás.