Lövöldözés volt a Rhode Island-i egyetemen, hajtóvadászat indult a gyilkos felkutatására

Ketten meghaltak, kilenc ember pedig súlyosan megsérült egy lövöldözésben szombat délután a Rhode Island-i Brown Egyetemen – írta meg a BBC. A rendőrség egy harmincas, ismeretlen férfit gyanúsít, aki a közzétett biztonsági kamerafelvétel alapján talpig feketébe öltözve távozott a helyszínről.

Fotó: BING GUAN/AFP

„Reméltük, hogy soha nem jön el ez a nap a közösségünk számára. Mindannyiunk számára mélyen megrázó esemény” – nyilatkozta Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora. Donald Trump szörnyűnek nevezte az ügyet, és azt mondta, „egyelőre csak imádkozhatunk az áldozatokért és a sérültekért”.

A hallgatók épp vizsgáztak, amikor a vizsgáztató elmondása szerint a lövöldöző belépett az ajtón, valamit üvöltött, majd tüzet nyitott. „A diákok menekülni kezdtek, megpróbáltak lejjebb kerülni az előadóterem padsorai között, miközben többüket meglőtték.”

A rendőrség közölte, minden tőlük telhetők megtesznek a gyanúsított felkutatásában. Addig is a Brown Egyetem környékének lakóit a hatóságok felszólították, hogy maradjanak otthon. A rendőrök segítenek hazajutni azoknak, akik bent ragadtak a környékbeli intézményekben.