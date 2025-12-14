Magyar Péter szerint van fejlődés, mert idén már átvették a Tisza Párt ajándékait a zalaegerszegi gyermekotthonban

Beengedték Magyar Péteréket és átvették a Tisza ajándékait Zalaegerszeg gyerekvédelmi és a családok átmeneti otthonában: pingpongasztalt, játékokat, ruhákat vittek Magyarék az otthonokba, részben azokat a játékokat, amiket a szombati tüntetésen raktak le a színpad elé a Tisza gyerekvédelmi megmozdulásának résztvevői – írja a Telex. A Tisza Párt elnöke azt mondta: az esemény méltóságteljes volt, „ez a nap volt egy hatalom bukásának első órája és egy új ország születése”.

Magyar arról is beszélt, hogy a gyerekvédelem és az idősek tisztelete nem pártpolitikai kérdés, „lehet, hogy ezt a hatalom nem érzi, van még 120 napja, hogy megérezze”. Magyar azt mondta, a Vöröskereszt otthonában idén örömmel fogadták őket, sok gyerekkel találkoztak, „átvették az ajándékokat, forró teával kínáltak minket. Tavaly ilyenkor még nem voltunk ilyen szerencsések”. (Magyar Péter tavaly többször is szeretett volna ajándékokat vinni állami gyerekotthonokba, de nem engedték be, így például Fóton egy biciklitárolóba tehette le az adományokat, míg egy óbudai gyerekotthon bejáratánál Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár fogadta, és heves szóváltás alakult ki köztük.) Magyar Péter most azt mondta az ajándékokról:

„Van fejlődés, idén már átvették, megkapják a gyerekek.”

A gyermekvédelem helyrehozása mellett azt is megígérte, hogy jövő karácsonykor sok ezer, állami gondozásra bízott gyerekkel együtt fogják ünnepelni a karácsonyt a Sándor-palotában és a Karmelitában.

Magyar Péter szerint a zalai körzetben a tiszás jelölt, Nagy Márta megválasztása után a Fidesz jelöltje „eltűnt, mintha sohase lett volna”. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktorék jártak ott november végén, és „megígértek mindent”.

Magyar Péter azt mondta, 22 hónapja volt a kegyelmi ügy, most a Szőlő utca, a kettő között pedig „szörnyűségek derültek ki”. Arról, hogy a kormány azt sulykolja, hogy a Szőlő utcában lévő fiatalok bűnözők, a Tisza Párt elnök azt mondta:

„Lehet, hogy bűnözők, a nagy részük a gyermekvédelemből került ki és lett bűnöző. (…) Jó reggelt kívánok”.

Azt mondta, „akkor sem lehet egy gyerek fején taposni, ha letartóztatásra vár”, hanem vissza kell őket vezetni a normális társadalomba.