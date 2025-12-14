Már 16 halálos áldozata van a sydney-i zsidó közösség elleni terrortámadásnak

A zsidó közösség ellen Bondi Beach-i terrortámadást követően a halálos áldozatok száma tizenhatra emelkedett, köztük egy gyerek is van – közölte Ryan Park, Új-Dél-Wales egészségügyi minisztere az ABC News-zal. Egyelőre nem világos, hogy a frissített halálos áldozatszám tartalmazza-e valamelyik fegyverest. A rendőrség korábban azt közölte, hogy az egyik feltételezett támadót megölték, míg egy másik kritikus állapotban van.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

Új-Dél-Wales rendőrsége szerint negyvenen még mindig kórházban vannak. A Sydney legnépszerűbb strandján történt lövöldözést követően négy gyermeket szállítottak kórházba. Ryan Park szerint közülük néhányan „nagyon súlyos” állapotban vannak. „Reméljük és imádkozunk, hogy ezek az emberek átvészeljék a következő néhány órát” – mondta az ABC News-nak.

Az egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy „nagyon szomorú nap” volt ez minden elsősegélynyújtó számára, „akiknek a veszéllyel szemben kellett előrerohanniuk, miközben sokan mások menekültek”.

Olyan helyzetek is voltak, amikor rendőrök vezették a mentőautókat, hogy hátul több ember kaphassa meg azt az ellátást, amelyre az elképesztően elhivatott és magasan képzett mentőseinktől szükségük volt

– mondta az ABC News-nak.

A lövöldözés akkor történt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartották. A rendőrség szerint több mint ezer ember vett részt az eseményen, a támadást terrorcselekményként kezelik, és „a célja Sydney zsidó közössége volt”. (via BBC)