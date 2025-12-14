Megszűnik Hongkong utolsó nagy ellenzéki pártja is

Feloszlik Hongkong utolsó jelentős ellenzéki pártja, a Demokratikus Párt (DP) is, miután tagjai megszavazták a döntést. Ezzel a kínai hatóságok évek óta tartó hadjárata is célba ért a város liberális hangjaival szemben.

A Demokratikus Párt 1994-ben alakult, három évvel Hongkong 1997-es kínai visszacsatolása előtt, és hosszú ideig a város fő ellenzéki ereje volt. Korábban többször nyerte meg a törvényhozási választásokat, és nyomást gyakorolt Pekingre a demokratikus reformok és a szabadságjogok betartása érdekében. A 2019-es tömeges demokráciapárti tüntetések után, amelyek Kína szigorúbb hongkongi politikája ellen irányultak, Peking átfogó nemzetbiztonsági törvényt vezetett be a disszidens hangok elfojtására.

Vasárnap a párt elnöke, Lo Kin-hei egy rendkívüli közgyűlés után újságíróknak bejelentette, hogy a tagok a feloszlatás mellett döntöttek. „Három évtizeden át vállvetve haladni Hongkong népével a legnagyobb megtiszteltetés volt számunkra. Ezekben az években mindig Hongkong és lakosai jólétét tartottuk irányadó elvünknek” – mondta Lo. A 121 leadott szavazatból 117 a feloszlatást támogatta, négy tartózkodás volt.

Vezető párttagok korábban a Reutersnek nyilatkozták, hogy kínai hivatalnokok vagy közvetítők már jelezték nekik, hogy célszerű lenne feloszlatni a pártot, különben súlyos következményekkel, akár letartóztatással kell szembenézniük.

Kína „egy ország, két rendszer” elve magas fokú autonómiát ígért Hongkongnak, ám az utóbbi években az új biztonsági törvényekkel számos ellenzékit letartóztattak, civil szervezeteket oszlattak fel és médiumokat zártak be. „Soha nem volt demokráciánk, soha nem választhattuk meg kormányunkat… Reméljük, hogy az 'egy ország, két rendszer' elve nem szűkül tovább, és nem lesznek további letartóztatások” – mondta Lau.

A 2021-es választási reform, amely csak ellenőrzött „hazafiaknak” engedi, hogy induljanak, kiszorította a Demokratikus Pártot a mainstream politikából. Júniusban egy másik demokráciapárti csoport, a Szociáldemokraták Ligája is feloszlott a hatalmas politikai nyomás miatt. Több vezető párttag, köztük Wu Chi-wai, Albert Ho, Helena Wong és Lam Cheuk-ting börtönben vagy őrizetben van a 2020-as nemzetbiztonsági törvény alapján. Nyugati kormányok, köztük az USA és az Egyesült Királyság bírálta a törvényt, ami szerint elfojtja az ellenzéki hangokat és a szabadságot. Kína szerint azonban nem létezik abszolút szabadság, és a nemzetbiztonsági törvény helyreállította a stabilitást Hongkongban. (The Guardian)