Megvan, mennyien küldték vissza a nemzeti konzultációt

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Több mint 1,6 millióan töltötték ki a tiltakozzunk az adóemelések ellen címet viselő nemzeti konzultációt, jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A politikus az eredményről nem számolt be, tudniillik az feldolgozás alatt van. Így akár az is előfordulhat, hogy a magyarok többsége szerint

  • szükség van a magasabb adókra,
  • nem szabad minden gyerekes családot támogatni,
  • el kell törölni az édesanyák és a fiatalok adómentességét,
  • nincs szükség olcsó olajra és földgázra,
  • meg kell emelni a vállalatok társasági adóját.

Vicceltünk.

Ez volt tán az első olyan nemzeti konzultáció, amikor nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetik be. Orbán Viktor azt ígérte, hogy a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ehhez képest a konzultáció magyarázó szövegében minden rosszat az ellenzék nyakába varrtak, a küldeményhez Orbán Viktor levelét is mellékelték, aki ezt írta: „Vannak olyan politikai pártok, amelyek a színfalak mögött megegyeztek Brüsszellel! Megkapják a brüsszeli bürokraták támogatását a választásokra, cserébe végre kell hajtaniuk a brüsszeli adóterveket.”

És mindez nem elég, a kormány (Fidesz) meghosszabbította a visszaküldés határidejét egy nem létező, az Indexen közölt tiszás megszorítócsomagra hivatkozva. A dokumentumot jórészt mesterséges intelligenciával készítették.

POLITIKA Hidvéghi Balázs nemzeti konzultáció részvétel Tisza Párt kampány megszorítás
Kapcsolódó cikkek

Így néz ki az, ami Orbán szerint a jog meg a politikai jó ízlés határain belül marad

De sikerült? Megnéztük az első olyan, kormány által fizetett nemzeti konzultációt, amit a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetettek be.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Emelte a tétet a Fidesz a kampányban: a világháború után macskaadót hozna a Tisza-kormány

Magyar Péter próbál fordítani azzal, hogy a kutyákat és macskákat nem adóztatná meg, a házi zebrákat viszont igen.

Windisch Judit, Székely Sarolta
POLITIKA

Ebbe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik – itt az igazság a Tisza-adó-adóról!

Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.

Herczeg Márk
tömeggyilkosság

Magyar Péter nyílt választási csalásnak tartja, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával ad mondatokat a szájába

Olyanokat, amiket sosem mondott.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA