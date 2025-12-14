Orbán: Itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt

Interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek, a miniszterelnök a címbéli mondattal válaszolt Lentulai Krisztián adventi elcsendesülésre vonatkozó kérdésére. Bár nem nevezte meg az üvöltőket, az interjú során beszélt a háborúpárti európaiakról, a tavalyi Tusványosi fesztiválon ismertetett világrendszerváltás fejleményeiről, valamint a netet uraló nihilista és nyegle balosokról, akikkel a Fidesz jelöltjei veszik fel a harcot.

Szőlő utca

Kezdjük a végén, Orbán ugyanis reagált a Szőlő utcai fejleményekre. Első mondatával rögtön megerősítve a gyerekeket verő nevelő, későbbi megbízott igazgató esetének fideszes átkeretezését: „Ezek fiatalkorú bűnözők.”

Orbán azt mondta, a Szőlő utca speciális intézmény: „Ott bűnöző fiatalkorúak vannak, mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag. Tehát tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája.”

Ez Orbán szerint egy nehéz hely, a videón pedig azt látni, hogy „egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó, egy nevelő úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan sőt, bűncselekményt valósít meg.. (...) Még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni.”

Orbán szükségét érezte a javítóintézetek vezetését a rendőrökre bízni. „Ott inkább van rutin arra, hogy hogy kell működtetni fiatalkorú börtönt, javítóintézetet.” Azt várja, hogy a rendőrökkel megnyugtathatja a közvéleményt, hogy a rendőrök garantálni tudják a bűnöző fiatalok visszatérését a rendes életbe.

Világátváltozás

Orbán szerint a 2025-ös év nem olyan volt, mint egy szokásos választások előtti év. „Olyan, mintha már egy évtizede történt volna, pedig ennek az évnek a januárjában történt, hogy hivatalba lépett” Donald Trump, és „azóta megváltozott a világ”. Orbán szerint ezzel véglegesen lezárult egy korszak, az új korszak pedig az elmúlt 10-12 hónapban kezdett el kirajzolódni.

„Egy nagy világátváltozáshoz adódik hozzá a szokásos választás előtti év zajossága.”

Lentulai szerint a magyarokat nagyon érdekli a külpolitika, tatabányai közönségtalálkozóján olyan nehéz kérdéseket kapott, hogy rendre át kellett adnia a szintén Mandineres Kohán Mátyásnak a szót. Orbán szerint nem szabad lebecsülni a régi iparvárosokat, nyitottsággal és érdeklődéssel találkozik az ember.

Orbán szerint nem kéne olyan mértékben foglalkozniuk a magyaroknak a külpolitikával, mint amennyire most azt teszik. Ehhez köze lehet a 20. századi tapasztalatnak: „ami a világban történik, az előbb utóbb itt is megjelenik.” A másik ok a sok külpolitizálásra, hogy úgy érzékelik, hogy „valami változik”, még ha nem is tudják pontosan, hogy mi.

„Ezt jól érzik.” Orbán szerint olyan dolgok történnek, amik nem szoktak, és „amik jelei egy mélyebb átalakulásnak”.

Orbán szerint ha mondjuk egy tatabányai lakos megkérdi külföldi rokonaitól, hogy mi történik nyugaton, gyorsan elő fog kerülni, hogy egyre nehezebb az élet, mert drágul a rezsi. Ellentétben Magyarországgal.

„Az államot azért tartjuk, hogy azokon a pontokon, ahol a gazdaság elkezd már az emberek ellen dolgozni, ott avatkozzon be” – érvelt Orbán a rezsicsökkentés mellett, mikor Lentulai felhozta, hogy annak piactorzító hatása is lehet. Orbán szerint a baloldaliak nem tartják helyesnek az állami beavatkozást.

Orbán beszélt a washingtoni látogatásról, és ismét elmondta, hogy Trumppal egy pénzügyi védőpajzsban is megegyezett. Lentulai nem kérdezett rá, hogy miért tagadta Trump, hogy ilyenről megegyeztek volna.

Beszélt az amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról is, és arról, hogy ő azért támogatta Trumpot, mert úgy érezte, „olyan kor jön, amikor a demokrácia ismert intézményei, kormányok, parlamentek, ilyen-olyan-amolyan társulások nem lesznek elegendők, hogy megszülessenek a szükséges döntések. Ide most egyszemélyi vezetők kellenek.”

Reagált Mark Rutte kijelentésére, miszerint a NATO-nak növelnie kell a védelmi kiadásait, különben Oroszország célba veszi a NATO-t, és olyan háború jön, amilyet dédapáink éltek át legutóbb. Erre azt mondta, hogy merőben ellentétes Donald Trump békepárti politikájától.

Nyeglék a neten

Orbán szerint a DPK-k világa civil világ, amit nem szabad behúzni a pártpolitikába.

A DPK-k alapításának szükségességéről azt mondta, hogy egy ideje már azt érezte, hogy a netet elfoglalták a balosok. „Ők inkább nihilisták, mi meg inkább valami mellett állunk ki. Nekünk több a komoly és a szent dolog, mint nekik. Ők sokkal több dologból csinálnak viccet, mint mi.” Erről volt egy érdekes megfejtése:

Ez a miniszterelnök szerint magával hozott „egyfajta nyegleséget”, amit kulturális ellenszenvet keltett az emberben”. Szerinte ki kellett mondani, hogy nem csak a balosoké a net, és hogy lehet tisztességes párbeszédet is csinálni, de ehhez oda kell menni.

A DPK kapcsán beszéltek arról is, hogy a kormánypárti képviselők egyre többet posztolnak a netről. Orbán összefoglalta a már Kubatov Gábor által is ismertetett új elvárásokat a jelöltjeik felé: „Ha pályán akarsz maradni, akkor az új eszközök kikövetelik az új képességet, amit ki kell magadban fejlesztened. Ez vagy sikerül, vagy nem.”

Bár Orbán szerint vannak, akiknek ez nem megy, de ez nem azt jelenti, hogy kirúgják őket, mert a politikában nem csak a színpadon van szükség emberekre. „Szakértőkre mindig szükség lesz, okos emberekre is.” Orbán eszerint alakítja a csapatot úgy, hogy ne veszítsenek energiát.