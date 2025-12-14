Őrizetbe vették a Rhode Island-i lövöldözés gyanúsítottját

A Rhode Island-i rendőrség kora reggel őrizetbe vett egy személyt a Brown Egyetemen szombat délután történt, két ember halálát és számos sebesülést okozó lövöldözéssel kapcsolatban. Oscar Perez, a providence-i rendőrség vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy egy 30 éves embert vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás.

Fotó: Kyle Mazza/Anadolu via AFP

Az elkövető szombaton nyitott tüzet az egyetem egyik első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak. Az elkövető a biztonsági erők egyik tagja szerint több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két ember meghalt, kilencen megsebesültek. A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről. A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő.

Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat. A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba vitték, egyiküket életveszélyes állapotban. Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban. A Brown az USA egyik legrangosabb egyeteme mintegy 7300 hallgatóval és több mint 3000 posztgraduális hallgatóval. (MTI)