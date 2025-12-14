Puzsér Róberték néma tüntetést tartottak a Szőlő utcánál

Egy nappal a Magyar Péter által, Védjük meg a gyermekeinket néven szervezett tiltakozó menet után, 16 órára Puzsér Róbert kezdeményezésére Néma kiállás az állami gondozásban megnyomorított életekért címen tartottak (a tiszáénál korábban bejelentett) tüntetést a Szőlő utcai javítóintézet előtt.
A két tüntetés miatt a fideszes Budai Gyula hazugságot terjesztve állt bele Magyar Péterbe és Puzsér Róbertbe, utóbbi az Önkényes mérvadó című műsorában reagált rá.
Puzsérék rendezvényén a meghirdetett címnek megfelelően nem tartottak beszédeket az intézetnél, ahol az utcát megtöltő, több száz fős tömegben megjelent többek között a Szőlő utcai bántalmazásról készült videót nyilvánosságra hozó Juhász Péter, Dobrev Klára, Thuróczy Szabolcs és Vályi István.
Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt. Sok ezren vonultak a Tisza Párt elnökének felhívására a Karmelitához és a Sándor-palotához szombaton.
Budai Gyula szerint a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott felvételen egy hírhedten brutális gyilkosság elkövetője szerepel, és érte tüntet Magyar Péter és Puzsér Róbert. A képviselő nem mond igazat.