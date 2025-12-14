Razzia a gyermekvédelmi intézményeknél

Lakóotthonokban razziáztak a rendőrök a hétvégén, írja a Népszava. Volt, ahol előre szóltak, volt, ahol nem.
A rendőrök az intézmények munkatársaitól arról érdeklődtek, voltak-e büntetve, folyik-e ellenük büntetőeljárás, ami azért különös, mert a kormány által bevezetett kifogástalan életvitel vizsgálat is éppen ezekre kérdezett rá.
A gyermek- és ifjúságvédelem ügye a kegyelmi botrány kirobbanásával lett a magyar közéket forró témája. Az úgy legfrissebb leágazása már nem a gyermekvédelemről, hanem a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről, a fiatalok bántalmazásáról szól. Magyar Péter szombatra több ezres tüntetést szervezett az ügyben.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.