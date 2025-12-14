Razzia a gyermekvédelmi intézményeknél

Lakóotthonokban razziáztak a rendőrök a hétvégén, írja a Népszava. Volt, ahol előre szóltak, volt, ahol nem.

A rendőrök az intézmények munkatársaitól arról érdeklődtek, voltak-e büntetve, folyik-e ellenük büntetőeljárás, ami azért különös, mert a kormány által bevezetett kifogástalan életvitel vizsgálat is éppen ezekre kérdezett rá.

A gyermek- és ifjúságvédelem ügye a kegyelmi botrány kirobbanásával lett a magyar közéket forró témája. Az úgy legfrissebb leágazása már nem a gyermekvédelemről, hanem a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről, a fiatalok bántalmazásáról szól. Magyar Péter szombatra több ezres tüntetést szervezett az ügyben.