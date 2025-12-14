Rendőrség: Nem razziázunk, hanem beszélgetünk, riportot készítünk

Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint nem razziáznak a gyermekvédelmi intézményekben, ahol a rendőrök nem is hatósági mivoltukban lépnek fel, így nem is kihallgatásokat vagy meghallgatásokat végeznek, hanem beszélgetnek, „riportot készítenek” mind az ellátásban részesülő gyermekekkel, mind a nevelőkkel, az ott dolgozókkal. Ezt azután közölték, hogy Oroszlányban is kiszálltak a rendőrök egy gyerekvédelmi intézménynél.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A közleményükben azt is kiemelték, hogy „kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.”

A rendőrségi közlemény szerint szeretnék megismerni a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint „az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.”

A most végzett felmérés azt szolgálja, hogy a jövőben az intézményeket – a gyermekeket és nevelőiket – minél hatékonyabban segíthesse a rendőrség. Célunk, hogy a rendőri közreműködés (felügyelet) tartalma, módja a lehető legjobban illeszkedjen a konkrét intézményhez, az ott élők igényeihez. A felmérés eredményét a gyermekvédelmi szakemberekkel közösen fogjuk értékelni, és ez képezi majd további együttműködésünk alapját

– fejeződik be az ORFK közleménye.