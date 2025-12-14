A zsidó Hanuka ünnep volt a sydney-i merénylet célpontja

Tizenkét ember meghalt, köztük egy fegyveres, egy lövöldözésben a sydney-i Bondi Beachen, ahol a zsidó Hanuka ünnep résztvevőit támadták meg. A halottak között volt egy fegyveres is. További 29 ember megsérült, köztük van a másik feltételezett lövöldöző is, valamint két rendőr.

Az ünnepségen több mint ezer ember vett részt. Chris Minns, a tartomány kormányzója szerint sydney-i zsidó közössége volt a támadók célpontja. A politikus beszámolt egy férfiről, aki elvette az egyik támadó fegyverét, videó is van, ahogy birkóznak egymással. Minns szerint a hősies tettének köszönhetően sokan életben maradtak.

Isaac Herzog Izrael államelnöke is elítélte a támadást.

A lelőtt támadó autójában egy robbanószerkezetet is találtak a rendőrök.

A rendőrség két embert őrizetbe vett.

A támadás elől menekülő emberek Fotó: MIKE ORTIZ/AFP

A neten több videó is kering a támadásról, az egyik két feketeruhás fegyveres egy hídról hidegvérrel lövöldöz emberekre.

Ez a legvéresebb támadás 1996 óta, amikor Tasmaniában egy magányos fegyveres 35 ember életét oltotta ki.

A támadás után Ausztráliában a világ egyik legszigorúbb fegyvertartási törvényét vezették be. Azóta drasztikusan visszaesett a hasonló esetek száma.

A Bondi Beach Ausztrália egyik legnépszerűbb strandja.

