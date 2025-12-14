Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvéseiről

Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna feladta a NATO-csatlakozási törekvéseit – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai küldöttséggel való berlini tárgyalások előtt vasárnap. Az elnök azt mondta, a döntés egy, a háború befejezése érdekében hozott kompromisszum volt.

Az elnök azt mondta, ha nem is csatlakoznak a NATO-hoz, olyasmi garanciára vágynak, mint a NATO 5. cikkelye, amely lehetővé tenné a katonai beavatkozást a szövetségesek részéről egy esetleges újabb orosz támadás esetén. A berlini találkozókon vasárnap és hétfőn az ukránok az amerikaiakkal közösen vizsgálnak át egy húsz pontos tervet, amely a tervek szerint tűzszünethez vezetne.

Az amerikaiak álláspontja hétről hétre változik, az amerikai 28 majd 19 majd 20 pontos ultimátumról november végén írtunk legutóbb. Decemberben az ukrán elnök már arról is beszélt, hogy két-három hónapon belül választásokat is hajlandó volna tartani.

A NATO-csatlakozás követelése mindvégig fontos sarokköve volt az ukrán politikának, még az alkotmányba is belekerült. Oroszország a bejelentéssel sikert könyvelhet el, hiszen az orosz narratíva szerint Ukrajna megtámadására azért is volt szükség, mert a NATO-hoz való csatlakozásával a katonai szövetség közvetlenül határossá vált volna az oroszokkal. (Reuters)