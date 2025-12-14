Vasárnap is razziázott a rendőrség egy gyerekvédelmi intézménynél

Vasárnap rendőri akció kezdődött Oroszlányban, a Komárom-Esztergom vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolában, ahol gyerekotthon is működik – értesült az intézmény egyik dolgozójától a Telex.

A Népszava arról számolt be, hogy vasárnap a rendőrök vidéki gyermekotthonokat is felkeresnek: ma több helyen is rendőrök érkezését jelezték, de eddig csak Oroszlányból erősítették meg a razziák hírét. A lap arról írt, hogy lakóotthonokban razziáztak a rendőrök a hétvégén. Volt, ahol előre szóltak, volt, ahol nem.