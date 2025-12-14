Videón, ahogy egy civil kicsavarja az egyik sydney-i lövöldöző kezéből a fegyverét

A tizenkét halálos áldozatot követelő vasárnapi sydney-i merényletnek több feltételezett elkövetője is van. Egyiküket a rendőrség lelőtte, két továbbit pedig őrizetbe vett. A Guardian által is közölt, közösségi médián is terjedő videó alapján a támadók feltartóztatásában egy civil férfi is szerepet játszott, amikor az egyik támadó kezéből kifacsarta a lőfegyvert, és rászegezte azt:

Az ünnepségen több mint ezer ember vett részt. Chris Minns, a tartomány kormányzója szerint sydney-i zsidó közössége volt a támadók célpontja. A politikus beszámolt a videón látható férfiről, aki elvette az egyik támadó fegyverét Minns szerint a hősies tettének köszönhetően sokan életben maradtak.

A lövöldözés a sydney-i Bondi Beachen történt, a 12 halálos áldozaton túl további 29 ember megsérült, köztük van a másik feltételezett lövöldöző is, valamint két rendőr.