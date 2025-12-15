Az európai vezetők szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az ukrajnai biztonsági garanciákról

A berlini tárgyalások után közös nyilatkozatot adott ki több európai vezető. A politikusok üdvözölték az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa közötti egyeztetéseket és az amerikai-ukrán együttműködést. Azt írták, jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárása felé.

A dokumentumot Friedrich Merz német kancellár, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Ulf Kristersson dán miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá.

Az európai vezetők Zelenszkijjel és az amerikai delegációval Berlinben Fotó: KAY NIETFELD/AFP

A nyilatkozat megerősíti az amerikai tisztségviselők korábbi nyilatkozatát, miszerint a kidolgozott biztonsági garanciák az ukránok és az európaiak számára is kielégítőek lehetnek.

Az európai politikusok ugyanis azt írták, hogy az amerikaiakkal közösen készek biztosítani azokat a katonai, gazdasági és politikai garanciákat, amik egy békemegállapodás alapját képezhetik. Ennek részeként vállalnák, hogy Ukrajna hadseregét hosszú távon is támogatják, és létrehoznak egy európai vezetésű, többnemzetiségű katonai erőt, ami akár ukrán területen is végrehajthatna műveleteket.

A nyilatkozat szerint a részt vevő országok jogilag kötelező vállalásokat tennének arra az esetre, ha Ukrajnát a jövőben fegyveres támadás érné. Ezek akár katonai beavatkozást, hírszerzési és logisztikai támogatást, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket is jelenthetnének.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna feladja a NATO-csatlakozási törekvéseit. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov hétfőn közölte, Ukrajna NATO-ba való belépésének tilalma továbbra is a potenciális békeszerződés követeléseinek „sarokköve” marad.