Az oroszok szerint a béketárgyalások kulcskérdése, hogy Ukrajna jogilag kötelező érvényű dokumentumban mondjon le a NATO-csatlakozásról

Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna feladta a NATO-csatlakozási törekvéseit, az oroszok kijelentették, hogy a béketárgyalások sarokköve egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amiben Ukrajna lemond a NATO-csatlakozásról.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt mondta, Ukrajna lemondó nyilatkozata „egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest”.

A hétfői berlini tárgyalásokra utalva azt mondta, a munka jelenleg az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. „Miután befejezték a munkát, várjuk, hogy amerikai tárgyalópartnereinktől megkapjuk azt az álláspontot, amit ma megvitatnak” – mondta.

Peszkovtól megkérdezték, hogy karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei. Azt mondta, hogy határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek „a leghálátlanabb dolog”, de Vlagyimir Putyin orosz elnök „nyitott a komoly békére”, és nem támogatja az időhúzást.

Dmitrij Peszkov Fotó: Szergej Bobiljov/AFP

Zelenszkij a vasárnap elkezdődött berlini tárgyalások előtt jelentette be, hogy a háború befejezése érdekében Ukrajna lemond NATO-csatlakozási törekvéseiről. Az ukrán elnök azt mondta, ha nem is csatlakoznak a NATO-hoz, olyasmi garanciára vágynak, mint a NATO 5. cikkelye, ami lehetővé tenné a katonai beavatkozást a szövetségesek részéről egy esetleges újabb orosz támadás esetén.

A NATO-csatlakozás követelése mindvégig fontos sarokköve volt az ukrán politikának, még az alkotmányba is belekerült. Oroszország a bejelentéssel sikert könyvelhetett el, hiszen az orosz narratíva szerint Ukrajna megtámadására azért is volt szükség, mert a NATO-hoz való csatlakozásával a katonai szövetség közvetlenül határossá vált volna Oroszországgal. (via MTI)