Az ukrán titkosszolgálat azt állítja, hogy felrobbantott egy orosz tengeralattjárót

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azt állítja, hogy ukrán víz alatti drónok felrobbantották a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjében tartózkodó orosz 636.3-as osztályú Varsavianka tengeralattjárót.

A robbantást egyelőre nem erősítette meg független forrás. Az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta az SZBU közleményét.

A hírszerzésért felelős ukrán titkosszolgálat feltöltött a Telegramra egy videót, amin egy feltételezett tengeralattjáró-robbanás látható. Az SZBU szerint a tengeralattjáró a robbanás következtében komoly károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Az ukránok szerint a tengeralattjárón négy Kalibr-cirkálórakétákhoz való hordozórakéta volt. A titkosszolgálat 400 millió dollárra becsülte a tengeralattjáró értékét. (via Meduza)