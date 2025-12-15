Csak decemberben újabb 150 kórházban hagyott csecsemőre számít a kormány

Egyre több csecsemő ragad a hazai kórházakban, a trend pedig egyértelmű. A kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

A helyzet azóta is romlik, hiszen minden hazaadott csecsemőre újabbak jutnak, van olyan kelet-magyarországi kórház, ahol csak idén novemberben tíz baba maradt ott. A HVG kérdéseire Kardosné Gyurkó Katalin azt írta, bár a jelenség 1-2 éve tart, de idén óriási hullám jött.



Illusztráció: Joel Saget/AFP

Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet

– írta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad a kórházakban, hiszen a gyerekek folyamatosan kerülnek örökbefogadó és nevelőszülőkhöz, vagy csecsemőotthonokba.

Hogy mi az oka ennek a trendnek, azt egyelőre még a szakemberek is találgatják, abban viszont sokan egyetértenek, hogy ebben a szexuális edukáció hiánya és a mélyszegénység is szerepet játszik. Sok esetben egyébként a gyámügy nem engedi haza a csecsemőket a család életkörülményei miatt.

A kormány most azonban a jelek szerint egyfajta „karácsonyi tűzoltásba” kezdett. Arra kérte ugyanis a nyílt örökbefogadó civileket és a nevelőszülőket, hogy nagyon gyorsan mérjék fel, hány olyan pár szerepel a listájukon, akik rövid határidővel tudnának gyermeket befogadni. Ugyan a kormány jogszabályok módosításával próbálja gyorsítani a folyamatokat, az örökbefogadó szülők száma az elmúlt időszakban egyáltalán nem nőtt olyan ütemben, ahogy az örökbefogadható gyerekek száma.

Ez azonban több, lapunk által megkérdezett szakember szerint is egyelőre csak tűzoltásra jó, az alapproblémát nem fogja megoldani. Ha egy gyermeket sikerül elhelyezni, akkor tíz másik érkezik a helyére.