Négyéves budapesti kisfiú mentette meg az édesanyja életét

Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 4 éves kisfiú Budapesten. Amikor nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót, írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A mentésirányító végig a vonalban maradt, ő biztatta és instruálta betegvizsgálatra a kisfiút, aki így pontos leírást tudott adni édesanyja állapotáról. Majd a mentésirányító arra biztatta a gyereket, hogy kérjen segítséget, így a gyerek átment a szomszédokhoz.

A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy az édesanya az alacsony vércukra miatt vált kontaktusképtelenné. „A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így végtelenül ügyes kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők”, olvasható a bejegyzésben.



