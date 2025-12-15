Élvezi a kisfiú, hogy hősnek nevezik, miután megmentette az anyukáját

Fél évvel ezelőtt hívta ki a budapesti kisfiú a mentőket az édesanyjához, aki rosszul lett – derült ki az RTL Híradóból. A mentőszolgálat vasárnap este tette közzé azt a felvételt, amin a kisfú azzal köszön be, hogy „na, szia, mentő!”, majd elmondja, hogy gyorsan jöjjenek, mert nincs jól az anyukája.

A kisfiú most már 5 éves, Medárdnak hívják, középső csoportos, és élvezi, hogy hősnek nevezik.

Fotó: RTL Híradó

Édesanyjának hajnalban esett le a vércukra, a kisfiú vette észre, hogy rosszul van, és tudta, mivel próbálkozzon. Először cukros vizet adott neki, de az nem segített, utána hívta a mentőket. A Híradónak be is mutatta, hogyan tárcsázta a számot, és hogyan mutatkozott be a mentőknek.

Elmesélte, hogy a mentők „a kutyusoktól féltek”, ezért bezárta őket a szobájába. Addigra már éhes volt, ezért csináltak neki egy szendvicset.

A kisfiú azt mondta, rendőr vagy mentős szeretne majd lenni.

Édesanyja szerint a kisfiú korábban már végignézte egy hasonló rosszullétét, azért tudta, mit kell tennie. Büszke arra, hogy a fia helyt állt, bár ő maga semmire nem emlékszik. A mentők adtak neki cukros oldatot, és stabil állapotban szállították kórházba. A család már Győrben él.