Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

„Dezső vagyok, törvényen kívüli rocker. Szeretem a Metallicát, a Slayert, a Pokolgépet, az Ossiant. A politikában a nemzeti jobboldalt támogatom. Magyar Péter pártjára csak azt szoktam mondani, hogy nem Tisza Párt az, hanem Picsa Párt.”
A buszmegállóban ülő férfi akkorát nevetett a saját poénján, hogy visszhangzott tőle Parád főutcája. Látszott rajta, hogy jól érzi magát. Délre végzett a munkával, és a nap is kisütött. Még csak öt perce beszélgettünk Dezsővel és József nevű kollégájával, de a két férfi már legalább tíz jelzővel illette Magyar Pétert. A legenyhébb a köcsög volt. Amint kiderült, hogy politikáról érdeklődünk, mindkét férfiből előjöttek az intenzív érzelmek. Ugyanolyan beleéléssel szidták Magyar Pétert, ahogyan egy órával korábban a recski kocsma közönsége Orbán Viktort.
Bár még csak a második településen jártunk, kezdtük sejteni, hogy a Heves megyei 2-es választókerületben kiélezett harc várható a jövő évi választáson.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.
34 év után vesztette el a Fidesz Pápát. A város új polgármestere Grőber Attila lett, akinek viszont ninc többsége a képviselő-testületben. Egyelőre senki sem tudja, milyen öt év vár az ősfideszes településre.
Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.
Úgy látszik, itthon már nincs szükség arra a pénzre.