Kis híján összeütközött az űrben egy kínai és egy Starlink-műhold

Néhány száz méterre haladt el egymás mellett egy frissen pályára állított kínai műhold és a SpaceX egyik Starlink-műholdja, írja a Verge. A SpaceX szerint az eset azért történhetett meg, mert a műhold üzemeltetője nem osztotta meg az eszköz adatait.

„Ha az üzemeltetők nem teszik közzé a műholdjaik pályaadatait, veszélyes helyzetek alakulhatnak ki az űrben”

– írta Michael Nicolls, a Starlink mérnöke, hozzátéve, hogy néhány nappal korábban kilenc műholdat bocsátottak fel az északnyugat-kínai Csiucsüan űrközpontból, anélkül hogy egyeztettek volna a már Föld körüli pályán lévő műholdak üzemeltetőivel. Ennek következtében az egyik új műhold mindössze 200 méterre haladt el a STARLINK–6079 jelű űreszközétől, 560 kilométeres magasságban.

Hosszan exponált kép a Starlink műholdjairól Florida fölött 2021. február 7-én. Fotó: Mariana Suarez/AFP

Az érintett műholdat a kínai CAS Space nevű cég indította, ami az X-en reagált az esetre. Azt írták, kapcsolatban állnak az érintettekkel, és minden indításnál földi megfigyelőrendszereket használnak az ismert műholdakkal és űrszeméttel való ütközések elkerülésére, ami kötelező eljárás.

A Starlink műholdjai képesek automatikusan módosítani pályájukat az ütközések elkerülése érdekében, ehhez azonban ismerniük kell a többi objektum pontos helyzetét. 2025 első hat hónapjában a Starlink műholdjai több mint 144 ezer ilyen kitérő manővert hajtottak végre.