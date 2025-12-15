„Lányok! Az államtitkár úr most jön!” – TikTok-trendben rajongják körül diáklányok Maruzsa Zoltánt

Nem hiába Maruzsa Zoltán a köznevelési államtitkár, nagyon ért a fiatalok nyelvén, és egy TikTok-trendre is bármikor vevő. Az Országos Diáktanács feltehetően a múlt heti ülésen kapta el egy bolondos videóra:

Fotó: Országos Diáktanács/TikTok

„Lányok! Az államtitkár úr most jön!”

– hallható a videó elején, majd egy csapat lány között utat tör magának Maruzsa, közben a lányok vakuval világítják az államtitkárt, és tapsolnak, örülnek neki.

Az amúgy is elég bizarr videót pedig még kellemetlenebbé teszi The Weeknd Lost in the Fire című zenéje, aminek dalszövege így hangzik: „I wanna fuck you slow with the lights on”, vagyis „Lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál”.

Frissítés (13:47): A videót a cikkünk megjelenése után törölték az Országos Diáktanács oldaláról, de lementettük: