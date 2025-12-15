Magyar a Maruzsa-videóról: „Az Orbán-kormányban mindenki elvesztette az eszét?”

Lendületből lecsapott Magyar Péter arra a bizarr videóra, amit Maruzsa Zoltán oktatási államtitkárról tettek ki az Országos Diáktanács TikTok oldalára.

„Jól értem, hogy miközben minden nap újabb és újabb sokkoló gyermekbántalmazásokról kerülnek ki megdöbbentő információk, aközben Orbán Viktor oktatási államtitkára, Maruzsa Zoltán a „Lassan akarlak megd*gni, felkapcsolt lámpáknál” szövegű dalra fogadja a fiatal kolleganői rajongását egy közpénzen készült videóban???”

A videón pontosan ez történt, bár valószínűleg nem a „fiatal kolleganői” fogadják Maruzsát. A videó ugyanis az Országos Diákparlament TikTok csatornájára került fel, és Maruzsa érkezése előtt annyi hangzik el, hogy „lányok, az államtitkár úr most jön!”

Majd Maruzsa vonulása közben vakuznak és tapsolnak, és mindehhez a The Weeknd Lost in the Fire című zenéjét vágták be, aminek dalszövege így hangzik: „I wanna fuck you slow with the lights on”.

„Az Orbán-kormányban mindenki elvesztette az eszét?” – tette fel a kérdést Magyar.

Az Országos Diáktanács egyébként egy „tanulói érdek-képviseleti tanács”, ami azt nézi, teljesülnek-e a jellemzően középiskolásokból álló Országos Diákparlament javaslatai, és ennek érdekében rendszeresen tárgyalnak Maruzsa Zoltánnal. A videót azóta törölték, de lementettük.