Magyar származású holokauszt-túlélő is meghalt a sydney-i merényletben

A hétvégi Bondi Beach-i terrortámadás egyik áldozata a magyar származású Marika Pogany – írta a Times of Israel. A Kidma szerint a holokauszt-túlélő nő a rendezvény első sorában ült barátaival, amikor a terroristák megölték.

A 82 éves szociális munkásról a Documenting Israel az X-en azt írta, 23 év alatt több mint 12 ezer kóser ételt osztott ki egy szervezet önkénteseként. A Komáromi Zsidó Hitközség is búcsúzott Marikától, azt írták róla, hogy az utóbbi években minden júniusban személyesen ellátogatott Komáromba.

A jelenlegi információk szerint 16 halálos áldozatot – egyikük az egyik támadó – követelő lövöldözés akkor történt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartották. A rendőrség szerint több mint ezer ember vett részt az eseményen, a támadást terrorcselekményként kezelik, és „a célja Sydney zsidó közössége volt”. A támadás feltételezett elkövetői egy apa–fia páros voltak, akik jogszerűen beszerzett lőfegyvereket használtak a mészárláshoz. A fiú korábban ismert volt Új-Dél-Wales rendőrsége és a biztonsági szolgálatok előtt, hat hónapon át vizsgálták a kapcsolatai miatt.