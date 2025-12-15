Meghalt Rob Reiner rendező és felesége, a rendőrség feltételezett emberölés miatt nyomoz

A rendőrség „feltételezett emberölés” ügyében indított nyomozást, miután két holttestet találtak Rob Reiner színész és rendező Los Angeles-i otthonában – írja a BBC. A hatóságok nem erősítették meg az elhunytak személyazonosságát, a család viszont vasárnap késő este közleményt adott ki arról, hogy Michele és Rob Reiner meghaltak.

„Mély megrendüléssel jelentjük be Michele és Rob Reiner tragikus halálát. Szívszorító ez a hirtelen veszteség, és kérjük a magánszféra tiszteletben tartását ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban”

– írták. A Los Angeles-i tűzoltóság tájékoztatása szerint vasárnap délután riasztották az egységeket a város Brentwood nevű, előkelő városrészében található egyik házhoz. A helyszínen egy 78 éves férfi és egy 68 éves nő holttestét találták meg, akiket a házban halottnak nyilvánítottak.

Rob Reiner és felesége, Michele Reiner még 2023-ban. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Az Los Angeles-i rendőrség helyettes rendőrfőnöke, Alan Hamilton a CNN-nek azt mondta, a nyomozóknak házkutatási engedélyre van szükségük ahhoz, hogy teljes körű helyszínelést folytathassanak Rob Reiner otthonában. „Várjuk, hogy a jogi folyamat továbbhaladjon. Be kell szereznünk a házkutatási engedélyt az ingatlanra. Amint ez megtörténik, teljes körű helyszínelést végzünk az épület belső és külső területein, valamint a környéken is” – mondta, hozzátéve, hogy egyelőre nincs gyanúsított. A CNN egy forrása szerint vasárnap este a nyomozók egy családtagot hallgattak meg az ügyben.

Reiner az 1970-es években vált ismertté az All in the Family című, korszakalkotó vígjátéksorozatban, ahol a „Meathead” becenevű karaktert alakította. Ő rendezte többek között az Állj mellém!, a Harry és Sally, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy című filmet is. Újabb filmjei közül 2007-es A bakancslista az ismertebb. 1989-ben vette feleségül Michele Reinert, aki színésznőként és fotográfusként is dolgozott. Házasságukból három gyermek született: Jake, Nick és Romy.