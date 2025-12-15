Orosz kibertámadások miatt is szankciókat vetett ki az EU

Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben: egyrészt kilenc, az orosz árnyékflottát támogató embert és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt tizenkét magánszemélyt és két szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt.

Az árnyékflottával kapcsolatban az érintett magánszemélyek olyan üzletemberek, akik közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak az orosz állami olajvállalatokkal, a Rosznyefttel és a Lukoillal, és az orosz állam számára jelentős bevételi forrást biztosító ágazatokban tevékenykednek. A közlés szerint olyan hajókat ellenőriznek, amelyek orosz eredetű vagy Oroszországból exportált nyersolajat és kőolajtermékeket szállítanak, elrejtve azok tényleges származását, illetve szabálytalan és magas kockázatú szállítási gyakorlatot alkalmazva.

A szankciós listára felkerült négy hajózási társaság az Egyesült Arab Emírségekben, Vietnámban és Oroszországban működik. Ezek olyan tankereket birtokolnak vagy üzemeltetnek, amelyek már más uniós vagy nemzetközi korlátozó intézkedések hatálya alá esnek, és az orosz árnyékflotta részeként vesznek részt kőolaj és kőolajtermékek szállításában.

A szankcionált kibertámadások az EU-t, a tagállamait, illetve a partnereit célozták. A listára kerültek olyan külpolitikai elemzők és influenszerek, akik az orosz állami kommunikációs apparátussal kapcsolatban álló intézményekhez, agytrösztökhöz és egyetemekhez kötődnek, illetve az Ukrajna elleni orosz invázióval kapcsolatos, Moszkva-barát propagandát, valamint Ukrajna- és NATO-ellenes narratívákat terjesztenek. Egyes érintettek nyugat-európai volt katonai vagy rendvédelmi tisztek.

Az Európai Tanács szankciókat vetett ki a Nemzetközi Russzofil Mozgalomra, amely a közlés szerint világszerte destabilizáló narratívákat erősít az orosz kormány érdekében, továbbá az orosz hadsereg 142. önálló elektronikai hadviselési zászlóaljára. Az egység Kalinyingrádban állomásozik, és olyan elektronikai hadviselési tevékenységekért felelős, amelyek összefüggésbe hozhatók több uniós tagállamban tapasztalt GPS-jel-kimaradásokkal. A listán szerepelnek továbbá az orosz katonai hírszerzés (GRU) egyik egységének tagjai, valamint a Cadet Blizzard nevű kiberfenyegetési csoporthoz köthető személyek, akik ukrán kormányzati szervek, valamint uniós és NATO-tagállamok ellen intéztek kibertámadásokat.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A mostani döntésekkel az Oroszország destabilizáló tevékenységei miatt bevezetett uniós szankciók összesen 59 magánszemélyre és 17 szervezetre terjednek ki. Az érintettek vagyonát befagyasztják, az uniós polgárok és vállalatok nem bocsáthatnak rendelkezésükre pénzeszközöket, a magánszemélyek pedig beutazási és átutazási tilalommal is szembesülnek az EU területén. A háború miatt több mint 2600 embert és szervezetet érintenek az uniós szankciók. (MTI)