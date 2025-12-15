Ötszörösére nőtt a minisztériumok működési költsége az elmúlt 15 évben

Rosszul öregedtek Orbán Viktor miniszterelnök 2010-es szavai: a választási győzelem után tartott sajtótájékoztatón olcsóbb államot ígért, és arról beszélt, kevesebb, mint fele emberrel fognak dolgozni, a költségek és a létszám is jócskán megnőtt.

Az RTL Híradó számításai szerint a kormány munkáját segítő államtitkárok, helyettes államtitkárok és minisztériumi dolgozók száma megduplázódott 2010-hez képest.

Akkor 105 miniszter, államtitkár és helyettes államtitkár volt, ma 213 ember dolgozik ezekben a pozíciókban. A miniszteri biztosokkal és kormánybiztosokkal együtt csaknem 300-an vannak.

A minisztériumi dolgozók száma is megduplázódott, 2011-ben – vagyis az Orbán-kormány első teljes évében csaknem 6 ezren dolgoztak, most viszont majdnem 12 ezren. Az is tény, hogy 2017 környékén ennél magasabb volt a számuk.

A minisztériumok működési költségeire 2011-ben 54,5 milliárdot irányoztak elő a költségvetésben, idén ez 251,5 milliárdra nőtt. Az RTL által készített grafikonból látszott, hogy az első években próbálták tartani ezt a szintet, majd 2015-től kezdett emelkedni az összeg, olykor nagyobb ugrásokkal. Jövőre ugyanerre 300 milliárdot terveztek be.

Egy ekkora növekedés az inflációval nem magyarázható, az csak a költségek duplázódását indokolná, vagyis 100,6 milliárdnál kellene tartani. Az lehetne magyarázat, hogy egyre több feladat és szervezet kerül a minisztériumokhoz, de Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint inkább arról van szó, hogy az állam pazarló, és a környező országokénál 1,5 százalékponttal nagyobb a működési költsége.