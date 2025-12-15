Szélsőséges szervezetnek minősítette a moszkvai bíróság a Pussy Riot punkzenekart

A moszkvai bíróság hétfőn szélsőséges szervezetnek minősítette a Kreml-ellenes feminista punkzenekart, a Pussy Riot-ot, és a Legfőbb Ügyészség kérésére betiltotta tevékenységüket Oroszországban, írja a Reuters. A moszkvai bíróság ítélete egy szeptemberi bírósági döntést követően született, amely 8-13 év börtönbüntetést szabott ki a csoport öt tagjára a távollétükben, miután bűnösnek találták őket az orosz hadseregről szóló hazugságok terjesztésében.

Fotó: LORENA SOPENA/NurPhoto via AFP

A csoport tagjai, akiket a hatóságok „külföldi ügynököknek” bélyegeztek, akkoriban elutasították a vádakat, mondván, hogy azok politikai indíttatásúak voltak. A zenekar, amelynek tagjai ma már Oroszországon kívül élnek, 2012-ben vált világszerte ismertté, miután börtönbe zárták őket, mert Vlagyimir Putyin elnök ellen tüntetést szerveztek egy moszkvai orosz ortodox székesegyházban.

A csoport, amely ellenzi Moszkva ukrajnai háborúját, azóta a Kreml-ellenes tiltakozások szimbólumává vált.