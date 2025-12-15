Szovjet receptek a Szőlő utcában

reggel 4
Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne a hétvége legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 13. napján arról írtunk, hogy kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett, a 14. napon pedig arról, hogy miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái.

SZŐLŐ UTCA

Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen, amiről videóriportot is készítettünk. Vasárnap Puzsér Róberték tartottak néma tüntetést a Szőlő utcánál. A két tüntetés miatt a fideszes Budai Gyula hazugsággal állt bele Magyar Péterbe és Puzsér Róbertbe.

Fotó: Németh Dániel/444

Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni – mondta Orbán Viktor a Szőlő utcai videóról, válogatás nélkül bűnözőnek nevezve azokat a kiskorúakat is, akiket még el sem ítéltek. Orbán Mohácson összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét. Lentulai Krisztiánnak a miniszterelnök arról beszélt, hogy itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt.

  • A gyerekvédelmi intézményekhez kiszálló rendőrség közölte, hogy nem razziáznak, hanem beszélgetnek, riportot készítenek.
  • Magyar Péter szerint van fejlődés, mert idén már átvették a Tisza Párt ajándékait a zalaegerszegi gyermekotthonban.

BELFÖLD

Hadházy Ákos arról számolt be, hogy „a bukott exfideszes Simonka kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel”. Simonka György szerint mindig is úgy volt, hogy a politikusok a számukra kedves embereket rakják be a hivatalokba, hogy ott alig végezzenek valós tevékenységet, és ez ma is így megy.

Simonka Görgy Orbán Viktornál 2020-ban
Fotó: Simonka György/Facebook

Balázs nem tudta elviselni, hogy kórház előtt riogatnak háborúval, felborította a fideszes aláírásgyűjtő standot, miután azzal provokálták, hogy az ilyen ember nem is magyar: a rendőrök bilincsben vitték el, majd nem engedték vallomást tenni a gödöllői kapitányságon, végül garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.

A pártok felett álló Sulyok Tamás eseményeinek egy fideszes önkormányzati képviselő a moderátora: a szegedi Fülöp László havonta 400 ezer forintért áll rendelkezésre, alkalmanként pedig még 150 ezret kap.

  • A lengyel külügyminiszter azt írta Szijjártó Péternek, hogy ha tényleg háború lenne, Magyarország az oroszok mellé állna.
  • Áder János szerint gyalázatos a közbeszéd állapota, el is megy a Digitális Polgári Körök szegedi rendezvényére.
  • Egy kiszivárgott levél szerint nincs elég szakorvos, veszélyben a sürgősségi ellátás a Szent Imre Kórházban, a kórház csak részben cáfolt.
  • Magyarországon is kimutatták az új típusú influenza A vírust.

GAZDASÁG

Szily László letesztelte a szuperolcsó szovjet szupermarketben kapható gyanús ételeket.

Fotó: Szily László/444
  • 800 dolgozóját küldené el a gödi akkugyár az év végéig: a teljes kapacitásának 30-40 százalékán termel csak a Samsung akkugyára.
  • Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China.
  • Ilyen egy iskola, ahol a tanulók nemcsak elméletet magolnak, hanem élesben szerelik a versenymotorokat.

KÜLFÖLD

Egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában egy orosz támadás után. Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozási törekvéseiről, cserébe nyugati biztonsági garanciákat kér egy újabb orosz támadás megakadályozására.

Fotó: HANDOUT/AFP

Zsidó ünnepen mészároltak Ausztrália egyik leghíresebb strandján, 16 ember, köztük az egyik támadó meghalt, negyven embert ápolnak. Videó készült arról, ahogy egy civil kicsavarta az egyik sydney-i lövöldöző kezéből a fegyverét.

Trump azzal dicsekedett, hogy egy telefonjába kerül, és béke lesz Thaiföld és Kambodzsa között: pénteken megtörtént a telefonhívás, pár órával később újra egymást lőtték a felek, már több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.

  • A tömegbe akartak hajtani, és a lehető legtöbb embert megölni egy németországi karácsonyi vásáron: az öt militáns iszlamistát a német–osztrák határon kapcsolták le.
  • Megszűnik Hongkong utolsó nagy ellenzéki pártja is, ezzel a kínai hatóságok az utolsó liberális hangot is elhallgattatták Hongkongban.

KULTÚRA

Volt élő Borízű hang.

Grafika: Kiss Bence/444

Nem Claire Danes az új netflixes sikersorozat legnagyobb problémája: A bennem lakozó fenevad az elmúlt hónap nagy sorozatsikere, két elismert színésszel a főszerepben, de leginkább azért érdemes írni róla, mert remekül példázza a Netflix domináns új irányvonalát.

  • Vetítésenként 10 ember nézi az Ákost dicsőítő filmet, az énekes szerint valami ócska trükk miatt lehet ez így.
  • „Ti vagytok a remény” – mondta menekült gyerekeknek Krasznahorkai László.
  • Tóth Krisztina regényét ajánlja az év „rejtett gyöngyszemeként” a New York Times.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél
444 kalendárium #13: Kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett

Urfi Péter évek óta foglalkozik az egyházon belüli visszaélésekkel. Idén a Gyerekasztal Munkacsoport tagja lett, és újabb nagy cikket is közölt hatalmi visszaélésekről, ezúttal a színház világából.

444.hu
444

444 kalendárium #14: Tldr cikkben írtunk arról, miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái

A világpolitika egyik legizgalmasabb kérdése volt idén, hogy mit jelent a Trump beiktatásán készült ikonikus kép a világ leggazdagabb embereiről. Szily László különösen hosszú írást szentelt a témának.

444.hu
444

„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen

Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.

Haász János
belföld

„Ezek még csak az első csontvázak, amik kiestek a szekrényből”

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt. Sok ezren vonultak a Tisza Párt elnökének felhívására a Karmelitához és a Sándor-palotához szombaton.

Bokros Dorka, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Puzsér Róberték néma tüntetést tartottak a Szőlő utcánál

„Minden ország olyan lesz, ahogy a gyermekeivel viselkedik.”

Németh Dániel, Herczeg Márk
POLITIKA

A Fidesz képviselője hazugságot terjeszt a Szőlő utcai videóról és a hétvégi tiltakozásokról

Budai Gyula szerint a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott felvételen egy hírhedten brutális gyilkosság elkövetője szerepel, és érte tüntet Magyar Péter és Puzsér Róbert. A képviselő nem mond igazat.

plankog
POLITIKA

Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni – mondta Orbán a Szőlő utcai videóról

A miniszterelnök válogatás nélkül bűnözőnek nevezte azokat a kiskorúakat is, akiket még el sem ítéltek.

Urfi Péter
POLITIKA

Orbán összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét

Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán: Itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt

Megtudtuk, hogy Orbánnak van valóságos élete, csak néha felmegy a netre, aztán meg lejön, a balosok viszont ott élnek.

Bódog Bálint
POLITIKA

Rendőrség: Nem razziázunk, hanem beszélgetünk, riportot készítünk

Az ORFK szerint szeretnék megismerni a helyi viszonyokat, speciális igényeket, valamint „az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek”.

Inkei Bence
belföld

Magyar Péter szerint van fejlődés, mert idén már átvették a Tisza Párt ajándékait a zalaegerszegi gyermekotthonban

A Tisza Párt elnöke azt ígérte, jövő karácsonykor sok ezer, állami gondozásra bízott gyerekkel együtt fogják ünnepelni a karácsonyt a Sándor-palotában és a Karmelitában.

Herczeg Márk
POLITIKA

Hadházy: „A bukott exfideszes Simonka kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel”

A bűnszervezetben elkövetett károkozással vádolt volt fideszes nekiment egy fideszesnek, miután a helyi Fidesz nekiment a saját múltjának. Mi folyik itt Békésben?

Urfi Péter
POLITIKA

Simonka György szerint mindig is úgy volt, hogy a politikusok a számukra kedves embereket rakják be a hivatalokba, hogy ott alig végezzenek valós tevékenységet

A volt fideszes országgyűlés képviselő szerint ez ma is így megy.

Székely Sarolta
POLITIKA

Nem tudta elviselni, hogy kórház előtt riogatnak háborúval, felborította a fideszes aláírásgyűjtő standot

Balázs szerint előtte azzal provokálták, hogy az ilyen ember nem is magyar. A rendőrök bilincsben vitték el, majd nem engedték vallomást tenni a gödöllői kapitányságon. Végül garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A pártok felett álló Sulyok Tamás eseményeinek egy fideszes önkormányzati képviselő a moderátora

A szegedi Fülöp László havonta 400 ezer forintért áll rendelkezésre. Alkalmanként pedig még 150 ezret kap.

Székely Sarolta
POLITIKA

A lengyel külügyminiszter Szijjártónak: Ha tényleg háború lenne, ti az oroszok mellé állnátok

Sikorski először a Lenin-rendre terjesztette fel Orbánt, mire megjelent a háborúpártizó Szijjártó, de aztán a lengyel külügyminiszter előhúzta az aduászt.

Inkei Bence
külföld

Áder szerint gyalázatos a közbeszéd állapota

Mi sem természetesebb ezek után, hogy ott lesz a Digitális Polgári Körök szombati szegedi rendezvényén.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Egy kiszivárgott levél szerint nincs elég szakorvos, veszélyben a sürgősségi ellátás a Szent Imre Kórházban, a kórház csak részben cáfolt

Azt írták, ügyeleti ellátás változatlanul van, de nem írták, meddig. És elismerik, hogy dolgozniuk kell „a szakorvosi kihívások teljes körű megoldásán”.

Haász János
belföld

Magyarországon is kimutatták az új típusú influenza A vírust

Közben nő az akut légúti fertőzéssel kezelt betegek száma, a 47 százalékuk 0-14 éves gyermek.

Urfi Péter
Egészségügy

Malac vagy hulla? – leteszteltem a szuperolcsó szovjet szupermarketben kapható gyanús ételeket

Hogyan bukott le Bajcsy-Zsilinszky Endre? Mit idéz fel egy izzadt húskenyér? Első körben a királykategóriába tartozó süthető élelmiszereket próbáltam ki. Mit tudnak feleannyiért, mint bármi más a piacon?

Szily László
életmód

Jelentés az orosz–magyar frontról: ellopták a teli bevásárlókocsimat a szuperolcsó szovjet szupermarketben

Tömegnyomor, élethalálharc, kőkemény szláv asszonyok, csirkepépből készült húsáruk, misztikusan alacsony árak a Basket Plusban. Nemcsak a vásárlást, hanem az ott kapható ételek egy részét is leteszteltük.

Szily László
ÉLET

800 dolgozóját küldené el a gödi akkugyár év végéig

A teljes kapacitásának 30-40 százalékán termel csak a Samsung akkugyára.

Székely Sarolta
gazdaság

Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China

Eddig csak hetente négyszer indult járat.

Bódog Bálint
POLITIKA

Ilyen egy iskola, ahol a tanulók nemcsak elméletet magolnak, hanem élesben szerelik a versenymotorokat

A MAMI-ban a tantermek rogyásig vannak motorokkal, szimulátorral, saját versenycsapatuk van, a legjobbak ismert versenyzők mellett szerelhetnek. Az iskola alapítói azért hozták létre az iskolát, hogy piacképes, a motorsport igényeire épülő tudást adjanak. Mára a motorszerelő-képzés meghatározó szereplőivé váltak.

Fődi Kitti
oktatás

Egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában az orosz támadás után

Az oroszok az ukrán energetikai és ipari infrastruktúrát támadták.

Székely Sarolta
külföld

Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási törekvéseiről

Cserébe nyugati biztonsági garanciákat kér egy újabb orosz támadás megakadályozására.

Bódog Bálint
külföld

A zsidó hanuka ünnep volt a sydney-i merénylet célpontja

Tizenkét ember, köztük az egyik támadó meghalt.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Már 16 halálos áldozata van a sydney-i zsidó közösség elleni terrortámadásnak

Összesen negyven ember ápolnak kórházban, köztük négy gyereket.

Inkei Bence
külföld

Videón, ahogy egy civil kicsavarja az egyik sydney-i lövöldöző kezéből a fegyverét

A férfi rávetette magát a lövöldözőre, megszerezte a fegyverét, majd rászegezte azt a lövöldözőre.

Bódog Bálint
külföld

Trump azzal dicsekedett, hogy egy telefonjába kerül, és béke lesz Thaiföld és Kambodzsa között

Pénteken megtörtént a telefonhívás, pár órával később már újra egymást lőtték a felek. Már több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.

Urfi Péter
külföld

A tömegbe akartak hajtani, és a lehető legtöbb embert megölni egy németországi karácsonyi vásáron

Az öt militáns iszlamistát a német–osztrák határon kapcsolták le.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Megszűnik Hongkong utolsó nagy ellenzéki pártja is

Ezzel a kínai hatóságok az utolsó liberális hangot is elhallgattatták Hongkongban.

Inkei Bence
külföld
Borízű hang #250 a színpadon [hosszú]: Hajóféreg hamis zászlóval

Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Vetítésenként 10 ember nézi az Ákost dicsőítő filmet, az énekes szerint valami ócska trükk miatt lehet ez így

Ákos szerint „csutka telt házat csinál” a róla szóló film, ha hagyják. Aztán valaki megnézte a nézőszámokat.

Urfi Péter
FILM

„Ti vagytok a remény” – mondta menekült gyerekeknek Krasznahorkai

Az egyik gyereknek kiesett a foga, miközben az írónak készített installációt, egy másik pedig rádöbbent, hogy pontok nélkül is lehet mondatokat írni.

Urfi Péter
könyv

Tóth Krisztina regényét ajánlja az év „rejtett gyöngyszemeként” a New York Times

A majom szeme angol fordítása került rá a lap kritikusainak személyes kedvenceit összefogó listára.

Horváth Bence
könyv