Több mint 24 milliárd forintos bírságot szabott ki az Airbnb-re a spanyol kormány

A spanyol kormány 64 millió eurós (jelenlegi árfolyamon 24,6 milliárd forint) bírsággal sújtotta az Airbnb óriást engedély nélküli lakások hirdetése miatt. Egyúttal közölték, a népszerű turisztikai központoknál lévő ingatlanok egy részét tilos bérbe adni. A bírság ellen nem lehet fellebbezni, az Airbnb-nek pedig vissza kell vonnia az engedély nélküli ingatlanok hirdetéseit is.

Airbnb app logója Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS/NurPhoto via AFP

Spanyolország, a világ egyik leglátogatottabb országa, virágzó turizmussal rendelkezik, de ez aggodalmat kelt a helyiekben, mivel a turisták által gerjesztett kereslet megemeli a lakásárakat, így kiszorítva a helyieket a piacról.

A spanyol kormány tájékoztatása szerint az Airbnb-n 65 122 hirdetés sértette a fogyasztóvédelmi szabályokat, beleértve olyan ingatlanok reklámozását is, amelyek nem rendelkeztek bérbeadási engedéllyel, illetve amelyek engedélyszáma nem egyezett meg a hivatalos nyilvántartásokban szereplőkkel. (BBC)