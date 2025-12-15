Trump szerint Rob Reiner azért halhatott meg, mert a rendező megszállottan utálta őt

Donald Trump bizarr posztban kommentálta a halálra késelt Rob Reiner amerikai rendező halálát. Az amerikai elnök a Truth Social-ön azt írta, hogy a rendező

„állítólag azért halt meg, mert másoknak haragot okozott hatalmas, kérlelhetetlen és gyógyíthatatlan betegségével, a TRUMP-ŐRÜLET-SZINDRÓMÁJÁVAL, amit néha úgy emlegetnek, hogy TŐSZ. Köztudott volt, hogy Donald Trump iránti tomboló megszállottságával az ŐRÜLETBE kergette az embereket. Nyilvánvaló paranoiája pedig új magasságokba emelkedett, amikor a Trump-kormány minden kiválóságára vonatkozó célt és elvárást felülmúlt, és elérkezett Amerika Aranykora.”

Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A Trump-őrület-szindróma (angolul: „Trump derangement syndrome”) kifejezést elsősorban Trump támogatói használják az elnökkel ellenszenvező emberekre.

A progresszív politikusokat támogató Rob Reiner az elnök éles kritikusa volt. Egy 2017-es interjújában például azt mondta, hogy Trump mentálisan alkalmatlan az elnöki hivatalra.

Reinert és feleségét, Michelle Singert a Los Angeles-i Brentwood negyedben található otthonukban késelték halálra, a holttestekre vasárnap találtak rá. A rendőrség gyilkosság ügyében indított nyomozást. A házaspár fiát, Nick Reinert pár órával szülei halála után gyilkosság gyanújával szállították egy Los Angeles megyei börtönbe. Rob Reiner életéről ebben a cikkben írtunk bővebben.