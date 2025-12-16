444 kalendárium #16: Kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Arról, hogy az MNB alapítványai körül nincsenek rendben a dolgok, több mint tíz éve írunk. Az elmúlt tíz évben bemutattuk a Matolcsy-család köreinek egészen obszcén gazdagodását, ami olyan leplezetlen volt, hogy az állítólag már a NER-en belül is volt, akinek szemet szúrt.

2025-ben aztán szintet lépett a sztori: Matolcsy György távozása után az Állami Számvevőszék százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést állapított meg, a rendőrség pedig hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb politikai- és bűnügye bontakozott ki az MNB körül, aminek idén számos egészen elképesztő száláról (és a Matolcsyék körüli egyéb ügyekről) írt cikket idén Székely Sarolta és Haász János a 444-en.

Az üggyel kapcsolatban Windisch Judit megkérdezte Kósa Lajost, hogyan értékeli egykori legendás törvényjavaslatát arról, hogy az alapítványi pénz nem közpénz:

És interjút készített az ügyről jelentést készítő Állami Számvevőszék vezetőjével, Windisch Lászlóval, aki többek között arról beszélt a 444-nek: olyan szakmaiatlan és döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint amivel egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek.

