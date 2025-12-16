A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni – javában tart 2026 első vb-je, de csak ezután jön a java

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nézte a meccset, bár inkább csak fél szemmel, közben talán fortnite-ozott. Figyelt azért, és arra gondolt, hogy egyszer majd jó lenne valami olyasmit tenni, ami Fallon Sherrocknak sikerült. Egyebek mellett erről beszélt az ESPN-nek Beau Greaves, a 21 éves dartsos, aki sokak szerint egy új korszak kezdetét hozhatja el a sportágba. A meccs, amiről szó van, nem is egy, hanem kettő: Fallon Sherrock volt az első nő, aki PDC világbajnokságon nyerni tudott, ráadásul azonnal duplázott is. Mindez 2019 decemberében történt. Sherrock első áldozata Ted Evetts volt, a második a világranglista akkori 11. helyezettje, az osztrák Mensur Suljovic.

A feminista forradalom utóbb elmaradt, hiába lett a vb-k rendszeres résztvevője Sherrock, illetve hiába bukkantak fel más női versenyzők, újabb sikereket azóta egyiküknek sem sikerült aratnia. Most azonban úgy néz ki, hogy tényleg van esély az áttörésre. Elsősorban nem is azért, mert a 128 fősre bővített mezőnyben 5 nő lehet ott – illetve lehetett, hiszen van, aki már kiesett –, hanem azért, mert ott van köztük Greaves. Aki minden emberi számítás szerint tényleg egészen új szintet képvisel.

Beau Greaves a Michael van Gerwen elleni novemberi Grand Slam of Darts-meccsén Fotó: Jacob King/PA Images via Reuters Connect

Hogy mennyire, ahhoz elég két dolgot megemlíteni. Az egyik, hogy hivatalos versenyen ebben az aktuális szezonban csak egy játékos dobott nála több 180-as, azaz tökéletes kört a világbajnokságig: szám szerint 677-et. Aki megelőzte, 886-tal, az a világbajnok-világelső Luke Littler. Őt viszont kétszer is legyőzte idén Greaves, és nem csupán bemutatón, hanem a korosztályos világbajnokság elődöntőjében is.

Greaves amúgy nem a semmiből jött, az említett Sherrock-bravúrok előtt is szem előtt volt már, a sokszoros világbajnok Trina Gulliver 12 éves korában megjósolta, hogy ő lehet az utóda:

Bejött, Greaves eddig háromszor nyerte meg a női világbajnokságot – és ez még biztosan nem a pályafutása csúcsa.