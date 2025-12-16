A Pablo nevet kapta a kistigris, akit egy drograzzia során fogtak el

Végre a saját néven szólíthatjuk a december elején hozzánk került tigriskölyköt – írta a Facebookon a Fővárosi Állat- és Növénykert, hozzátéve, hogy a szavazáson közel 30 ezren vettek részt.

„A többség (48,7%) a Pablóra adta le voksát, mi pedig örömmel jegyeztük fel a csíkos ragadozó nevét a törzslapjára”

– írták, hozzátéve, hogy az állat szerepel a ZIMS (Zoological Information Management System) nemzetközi nyilvántartási rendszerben, így nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon Pabloként fogják ismerni.

December elején számolt be arról az állatkert, hogy egy tigrishez riasztotta őket a Készenléti Rendőrség, az állat „egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben »nyávogott« rá” a rendőrökre egy tiszafüredi házban. Drog nem volt a farmon, de a szerb állatkereskedőtől vásárolt állat miatt eljárás indult a férfi ellen.

A tigris új otthona Veresegyházi Medveotthon lesz, ahol majd saját kifutót is kap, addig pedig az állatkert India-házában láthatja majd a nagyközönség várhatóan az év végétől, jövő év elejétől.