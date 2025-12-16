A Szőlő utcában az igazgató osztotta a büntetést és a csokit is

Demonstráció a Szőlő utcában Fotó: Németh Dániel/444

„A Szőlő utcai javítóintézet növendékei kizárólag akkor szólíthatnak meg felnőttet, ha arra a felnőttől kézfeltartással engedélyt kértek és kaptak. Csak akkor ülhetnek le, hagyhatják el kijelölt helyüket, ha erre engedélyt kértek és kaptak... még arra is engedélyt kell kérniük és kapniuk, hogy elsétáljanak egy felnőtt mellett” – ismerteti az elmúlt hetek közbeszédét leuraló intézmény házirendjét a Telex. Ezt 2023-ban fogadták el, és a lap információi szerint máig ez van érvényben.

Az idézett példákból egyértelmű, amit azért eleve feltételezhettünk, hogy

az elhíresült videókon látható jelenetek a javítóintézet saját házirendjének is ellentmondanak.

A testi kényszer nem szerepel a bevett pedagógiai eszközök között, ilyet csak jól körülírt esetekben és csak a megfelelő képesítéssel rendelkező rendész alkalhazhat. Ha az ellenszegülés megtört, a kényszerítést abba kell hagyni a házirend szerint – szemben a videón látottakkal, ahol az igazgató a földre vitt fiatalkorút is rugdossa.

Csak az igazgató adhat csokit

Az ismertetett házirend problémás részei közé tartozik, hogy ezek szerint a mindenkori igazgatótól függ a növendékek életkörülményeinek alakulása, a legapróbb részletektől a legfontosabb kérdésekig.

A súlyos esetek szankcionálása az igazgató hatásköre, egy fegyelmi eljárás után ő vonhatja meg a kiskorúaknak járó jutalmakat, kedvezményeket, ő zárhatja ki őket a szórakozási lehetőségekből. De a kéz, amely elvesz, adhat is: tárgyjutalmat csak az igazgatótól lehet kapni, és

a csoportos jutalmazások között szerepel például a „technikai eszköz, könyv, ruházat, pizza, torta, édesség”.

Az igazgató dönt arról, hogy a külvilágtól elvágott kiskorúak közül ki mennyit telefonálhat és mennyi látogatási időt kaphat.

A Szőlő utcai javítót vezető Juhász Péter Pált többek között emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség. Utódját, Kovács-Buna Károly bűnpártolással, többrendbeli bántalmazással és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják.