A villamossínre hajtott a Parlamentnél egy rendőrök elől menekülő autós

Kedd reggel egy autós üldözés után a villamossínre hajtott egy Ford a Parlament mellett, a rendőrök a földre vitték, majd megbilincselték a sofőrt – írja a Telex.

A lap olvasója kedd reggel futás közben vette észre, hogy egy Ford Focus nagy sebességgel haladt fel a rakpartról a Parlament irányába, a Miniszterelnökség felé, miközben egy rendőrautó követte. Az autó végül a 2-es villamos vonalán, a sínekre hajtva elakadt, ekkor a rendőrök hangos „Állj meg! Állj meg!” felszólítások közepette megközelítették a járművet, a sofőrt pedig elfogták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lapnak azt írta, hogy a rendőrök reggel 8 óra körül intézkedés alá akartak vonni egy autót, mert az a buszsávban közlekedett. A sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök a gépjárművet követték, és végül az V., Garibaldi utcánál, a Pesti alsó rakpart felhajtójánál sikerült megállítani.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Mint kiderült, a férfi eltiltás hatálya alatt vezette a gépjárművet, így előállították, elszámoltatása folyamatban van. A járművezetővel szemben alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás gyanúja nem merült fel, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.