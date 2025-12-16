Argentin futballista kapta a Puskás-díjat, mexikói játékos a díj női megfelelőjét

Az argentin Santiago Montiel és a mexikói Lizbeth Ovalle kapták az év legszebb találatáért járó Puskás- illetve Marta-díjat.

A FIFA a kedd esti The Best gála előtt tette közzé a győztesek nevét: a Puskás-díjat az Independiente 25 éves szélsője, Santiago Montel kapta, aki az Independiente Rivadavia elleni, 2025. május 11-én lejátszott meccsen ollózott a kapuba. Ezzel Alejandro Garnacho után ő a második Puskás-díjas argentin.

A nőknek járó Marta-díjat (amit a brazil női válogatott legendájáról, Martáról neveztek el) a mexikói válogatott és az Orlando Pride balszélsője, Lizbeth Ovalle kapta, aki még előző klubcsapata, a Tigres színeiben talált be tavasszal a Guadalajara ellen, méghozzá egy „skorpiórúgásnak” nevezett mozdulattal. (via Nemzeti Sport)